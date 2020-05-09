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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла стрельба

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла стрельба
03:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт с применением оружия.

На границе Кыргызстана и Таджикистана в результате перестрелки имеются раненые с обеих сторон.

Об этом сообщает DW.

Источник в силовых структурах Кыргызстана в пятницу, 8 мая, сообщил, что в ходе конфликта ранены три киргизских пограничника, в том числе начальник погранзаставы.

В то же время таджикская сторона сообщает о ранении двух граждан Таджикистана. Стороны возлагают друг на друга ответственность за случившееся.

Конфликт произошел из-за использования земли на неописанном участке совместной границы. В пресс-службе погранслужбы Кыргызстана заявили, что "данный участок является неописанным, но фактически использовался киргизской стороной".

Источник в силовых структурах Кыргызстана заявил, что таджикские пограничники применили РПГ и автоматы Калашникова и выразил мнение, что "удар был спланирован".

В то же время Таджикистан заявляет, что конфликт вспыхнул из-за "самовольного захвата гражданами Кыргызстана 4 га земли, которые в соответствии с нормативно-правовыми документами относятся к Таджикистану", а "киргизские пограничники вместо того, чтобы предотвратить конфликт, открыли огонь по безоружным гражданам Таджикистана".

Напомним, Кыргызстан ввел временный запрет на въезд для иностранцев.

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Перестрелка, Таджикистан, Кыргызстан.
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