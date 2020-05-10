В Китае за минувшие сутки зафиксировали один случай коронавируса

Новости мира:В Китае за сутки обнаружили одного больного коронавирусом.

За минувшие сутки в Китае обнаружили одного больного COVID-19.

Об этом сообщает worldometers и данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Всего в стране диагностировано 82887 случаев заболевания коронавирус. За время пандемии COVID-19 в стране умерло 4633 человека. 78046 человек уже выздоровели.

По состоянию на 10 мая в Китае продолжают бороться с болезнью 208 пациентов, из них 15 находятся в тяжелом состоянии.

В Китае, по официальным данным, на коронавирус болело 58 человек из одного миллиона граждан. Три пациента на миллион населения умирали.