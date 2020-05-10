Ослабление карантина: китайским кинотеатрам разрешили работать

Новости мира:Кинотеатрам Китая разрешили возобновить работу.

Кинотеатрам Китая разрешили возобновить работу при условии соблюдения санитарных мер.

Об этом сообщает Variety.

Кинотеатры в Китае были закрыты с конца января из-за пандемии коронавируса.

Когда точно начнут работу кинотеатры, пока не известно, но зрители должны будут сидеть на безопасном расстоянии, а в самих залах должны быть регулярное проветривание, уборка и дезинфекция. Зрители обязаны носить защитные маски.

Китайский госсовет также призвал полностью возобновить другие виды деятельности, в том числе работу ресторанов, супермаркетов и торговых центров.

Стоит отметить, что в Китае люди уже массово посещают парки развлечений.

Как сообщалось ранее, новый коронавирус вряд ли исчезнет, как это было с коронавирусом SARS 17 лет назад. По мнению китайских ученых, COVID-19 будет возвращаться ежегодно, как грипп.