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Протесты в Гонконге: задержаны более 200 человек, почти два десятка доставлены в больницы

Протесты в Гонконге: задержаны более 200 человек, почти два десятка доставлены в больницы
04:32 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Гонконге во время протестов задержаны более 200 человек.

Власти Гонконга сообщили о задержании 230 протестующих после акций, которые состоялись 10 мая.

Об этом сообщил Reuters

Местные жители обвиняют власти в злоупотреблении мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

По сообщению полиции, задержанным от 12 до 65 лет. Им инкриминируют незаконные собрания, нападения на правоохранителей и отсутствие при себе документов.

Отмечается, что в больницы направили 18 митингующих. Полиция также утверждает, что в один из задержанных имел с собой материалы для изготовления бензиновых гранат.

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Для разгона протестующих власти бросили сотни силовиков. Те в свою очередь использовали слезоточивый газ против протестующих.

Кроме того, Ассоциация журналистов Гонконга заявила, что некоторым представителям СМИ препятствовали во время съемки.

Протесты в Гонконге начались весной прошлого года. Причиной послужила поправка к закону, которая позволяла экстрадировать местных жителей на материковый Китай.

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Хотя руководительница города отменила эту норму, протесты не закончились. Участники акций требовали демократических преобразований.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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