Протесты в Гонконге: задержаны более 200 человек, почти два десятка доставлены в больницы

Новости мира:В Гонконге во время протестов задержаны более 200 человек.

Власти Гонконга сообщили о задержании 230 протестующих после акций, которые состоялись 10 мая.

Об этом сообщил Reuters

Местные жители обвиняют власти в злоупотреблении мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

По сообщению полиции, задержанным от 12 до 65 лет. Им инкриминируют незаконные собрания, нападения на правоохранителей и отсутствие при себе документов.

Отмечается, что в больницы направили 18 митингующих. Полиция также утверждает, что в один из задержанных имел с собой материалы для изготовления бензиновых гранат.

Для разгона протестующих власти бросили сотни силовиков. Те в свою очередь использовали слезоточивый газ против протестующих.

Кроме того, Ассоциация журналистов Гонконга заявила, что некоторым представителям СМИ препятствовали во время съемки.

Протесты в Гонконге начались весной прошлого года. Причиной послужила поправка к закону, которая позволяла экстрадировать местных жителей на материковый Китай.

Хотя руководительница города отменила эту норму, протесты не закончились. Участники акций требовали демократических преобразований.