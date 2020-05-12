Протесты в Гонконге: задержаны более 200 человек, почти два десятка доставлены в больницы

Власти Гонконга сообщили о задержании 230 протестующих после акций, которые состоялись 10 мая.
Об этом сообщил Reuters
Местные жители обвиняют власти в злоупотреблении мерами по борьбе с пандемией коронавируса.
По сообщению полиции, задержанным от 12 до 65 лет. Им инкриминируют незаконные собрания, нападения на правоохранителей и отсутствие при себе документов.
Отмечается, что в больницы направили 18 митингующих. Полиция также утверждает, что в один из задержанных имел с собой материалы для изготовления бензиновых гранат.
Для разгона протестующих власти бросили сотни силовиков. Те в свою очередь использовали слезоточивый газ против протестующих.
Кроме того, Ассоциация журналистов Гонконга заявила, что некоторым представителям СМИ препятствовали во время съемки.
Протесты в Гонконге начались весной прошлого года. Причиной послужила поправка к закону, которая позволяла экстрадировать местных жителей на материковый Китай.
Хотя руководительница города отменила эту норму, протесты не закончились. Участники акций требовали демократических преобразований.