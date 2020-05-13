"Трудно получить информацию от КНДР": в Вашингтоне поделились соображениями о здоровье Ким Чен Ына

Новости мира:В Вашингтоне считают, что у Ким Чен Ына "все хорошо".

Американский советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, судя из последних его фотографий, "все хорошо".

Об этом сообщает Bloomberg.

"Он уже выходит и торжественно открывает фабрики по производству удобрений. Поэтому, по нашему мнению, с ним, очевидно, все хорошо", - заявил О'Брайен.

Советник также подчеркнул, что не может подтвердить подлинность фотографий, и подчеркнул, что КНДР является тяжелой целью для спецслужб.

"Мы называем это государство царством отшельников. Трудно получить информацию от Северной Кореи", - сказал О'Брайен.

Как сообщалось, Ким Чен Ын не появлялся на публике почти три недели в апреле, что вызвало слухи о том, что он болен или перенес операцию. Здоровье лидера Северной Кореи - одна из наиболее тщательно защищаемых тайн в стране, о которой знают лишь несколько человек из его близкого окружения.

Он снова появился на людях во время торжественного открытия завода удобрений 1 мая.