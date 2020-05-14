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Четверг, 14.05.2020
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Китай готовит пакет санкций против американских чиновников и предприятий

Китай готовит пакет санкций против американских чиновников и предприятий
23:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Китая готовят санкции против американских чиновников и предприятий.

Правительство КНР готовит санкции против американских физических лиц, организаций и государственных чиновников, которые обвиняют Пекин в распространении пандемии коронавируса.

Об этом пишет Global Times.

"По меньшей мере четыре законодателя США и два юридических субъекта должны быть внесены в санкционный список Китая на фоне судебных исков о возникновении COVID-19", - говорится в названии материала.

В США некоторые конгрессмены и губернаторы штатов, а также юристы подали судебные иски против Китая. По их информации, китайское правительство неправильно информировало мир об эпидемии коронавируса, что привело к серьезным последствиям.

Среди кандидатов в санкционное письмо называется генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал иски против Китая по возмещению убытков от пандемии.

Напоминаем, ранее CNN со ссылкой на источники писало, что власти Соединенных Штатов работают над масштабным пакетом наказания, в частности санкциями против Китая за его умышленные действия в попытках скрыть истинные масштабы распространения нового коронавируса.

По состоянию на середину дня 14 мая с мире коронавирус COVID-19 диагностировали у 4454038 человек, из них - 298 774 человека умерли, 1676131 лиц выздоровели.

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Китай, США, Санкции, КНР.
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