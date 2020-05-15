Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии

Новости мира:Япония совместно с ЕС хочет повести расследование действий ВОЗ во время пандемии коронавируса.

Япония совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в связи с распространением коронавируса в мире.

Об этом информирует японский премьер-министр Синдзо Абэ, которого цитирует ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

"Мы совместно с ЕС намерены выступить за необходимость провести всеобъемлющее и независимое расследование", - сообщил Абэ.

Абэ отметил, что соответствующее предложение стороны намерены огласить на ежегодной сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в пятницу в парламенте, выразил озабоченность по поводу действий ВОЗ.

По его словам, в международном сообществе сейчас идет множество обсуждений, касающихся происхождения вируса и первоначальных мер против него, поэтому должно быть проведено тщательное расследование на этот счет.