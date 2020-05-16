В Индии в ДТП погибли 24 мигранта на пути домой

Новости мира:В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Индии погибли по меньшей мере 24 мигранта на пути домой.

В районе индийского города Аурайя в результате столкновения грузовика, перевозившего внутренних мигрантов, с другим грузовиком, погибли 24человека, сообщает телеканал NDTV.

Как сообщается, внутренние мигранты ехали из Раджастана и Харьяны в свои родные штаты. Рабочие попросили их подвезти на грузовике, который перевозил мешки с пшеницей.

Ранее местные власти призвали внутренних мигрантов не путешествовать самостоятельно, а пользоваться специальными поездами, отправляющимися из разных крупных городов и везущих мигрантов в их родные штаты.

Напомним, накануне в Киевской области из-за дымовых завес, которые устроили фермеры, столкнулись около 10 автомобилей.