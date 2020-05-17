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В Грузии снимут часть ограничений, предусмотренных чрезвычайным положением

В Грузии снимут часть ограничений, предусмотренных чрезвычайным положением
23:53 Вс, 17 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В стране до 22 мая действует режим чрезвычайного положения и комендантский час с 21:00 до 6:00 по местному времени.

С 18 мая в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных режимом чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает Эхо Кавказа,  с завтрашнего дня возобновят работу салоны красоты и центры эстетической медицины. При этом, принимая посетителей, они должны будут соблюдать все медицинские рекомендации.

Также отменяется запрет на собрания больше трех человек - как для открытых общественных пространств, так и для помещений закрытого типа. Тем не менее, это не коснется количества людей в автомобилях, то есть по-прежнему будет действовать правило: не больше трех человек в салоне, включая водителя, двое пассажиров – только на заднем сиденье. В силе остается запрет собраний более десяти человек.

Также частично возобновит работу Агентство обслуживания МВД Грузии. Желающие смогут сдать практические экзамены на получение водительских прав, заменить старые регистрационные номерные знаки и получить некоторые другие услуги. В обычном режиме агентство осуществляет таможенное и регистрационное обслуживание.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая и комендантский час с 21:00 до 6:00 по местному времени.

В середине апреля правительство Грузии представило план снятия ограничений, состоящий из шести пунктов. Предполагалось, что интервалы между фазами составят две недели, однако с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации власти снимают ограничения, не придерживаясь этих сроков. Первый этап послабления карантинных мер был начат 27 апреля, второй – 5 мая, третий – 11 мая.

В Грузии состоянием на 17 мая число зараженных коронавирусом увеличилось до 695, выздоровели - 425, а 12 умерли.

Напоминаем, в Грузии назвали сроки открытия границы для иностранных туристов.

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Грузия, Карантин, ЧП, Чрезвычайное положение, Коронавирус.
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