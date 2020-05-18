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Китай направит в Израиль спецкоманду для изучения причин смерти экс-посла в Украине

Китай направит в Израиль спецкоманду для изучения причин смерти экс-посла в Украине
00:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Китай будет изучать причины смерти своего посла в Израиле.

Китай направит в понедельник, 18 мая, в Израиль специальную команду для проведения внутреннего расследования обстоятельств смерти китайского посла Ду Вэя.

Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

По информации источников газеты, специальная команда проведет внутреннее расследование обстоятельств смерти посла и займется координацией деятельности китайского диппредставительства в Израиле.

Команда также займется организацией отправки тела дипломата в Китай, вместе с ними в Израиль прилетит представитель семьи Вэй.

Напомним, бывший посол Китая в Украине (2016-2019) и действующий посол в Израиле Ду Вэй, который был найден сегодня утром мертвым в своей резиденции, умер из-за причин со здоровьем.

По информации телеканала CCTV, причина смерти посла требует дополнительной проверки и подтверждения.

Тело посла нашли в Герцлии - к северу от Тель-Авива.

"Его смерть наступила меньше чем через неделю после того, как государственный секретарь США Майк Помпео посетил Иерусалим, открыто критикуя действия Китая во время пандемии коронавируса, а также призвал израильских лидеров прекратить подписывать основные соглашения об инфраструктуре и коммуникации с китайскими компаниями", - написал CNN.

Посол Ду Вэй стал послом Китая в Израиле в феврале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине.

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Украина, Китай, Израиль, Посол.
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