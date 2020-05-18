В Китае озвучили возможную причину смерти своего посла в Израиле

Новости мира:Китайские власти считают, что посол Китая в Израиле Ду Вэй умер по причинам, связанным с его состоянием здоровья.

Китайские власти заявили, что, результаты предварительного медицинского заключения показали, что посол Китая в Израиле Ду Вэй умер по причинам, связанным с его состоянием здоровья.

Об этом сообщает Синьхуа.

"Результаты предварительного заключения показали, что Ду Вэй скоропостижно скончался по причинам, связанным со здоровьем, однако детали требуют дальнейшего уточнения", - сообщил источник агентства.

Напомним, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в его официальной резиденции в воскресенье утром. Тело посла нашли в Герцлии - к северу от Тель-Авива. Информацию о смерти подтвердил чиновник МИД Израиля.

До своей дипломатической миссии в Израиле Ду Вей представлял интересы КНР в Украине.