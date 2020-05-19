Землетрясение в Китае: разрушено здание, под завалами оказались люди

В юго-западной китайской провинции Юнань произошло землетрясение магнитудой пять баллов.
Об этом пишет Xinhua.
Отмечается, что землетрясение началось вечером и привело к разрушению одного дома, под завалами которого находятся люди. О других жертвах или пострадавших информации пока не поступало.
По словам местных жителей, подземные толчки были хорошо ощутимы.
Эпицентр землетрясения находился на глубине в 8 км.
5月18号21时47分 云南昭通市巧家县（北纬27.18度，东经103.16度）发生5.0级地震，震源深度8千米
地震造成云南昭通，四川宜宾、西昌等地震感明显。 pic.twitter.com/bgiZcVmYfA
— 刘妞妞 (@niuniu_Liu1) May 18, 2020
"Сейсмологическая администрация провинции оценивает реакцию на землетрясение", - пишет Xinhua.