Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опасаются второй волны коронавируса: в стомиллионной провинции Китая ввели жесткий карантин
Опасаются второй волны коронавируса: в стомиллионной провинции Китая ввели жесткий карантин
Трамп "уже около полутора недель" принимает лекарство от малярии
Трамп "уже около полутора недель" принимает лекарство от малярии
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни

Землетрясение в Китае: разрушено здание, под завалами оказались люди

Землетрясение в Китае: разрушено здание, под завалами оказались люди
04:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На юго-западе Китая произошло мощное землетрясение

В юго-западной китайской провинции Юнань произошло землетрясение магнитудой пять баллов.

Об этом пишет Xinhua.

Отмечается, что землетрясение началось вечером и привело к разрушению одного дома, под завалами которого находятся люди. О других жертвах или пострадавших информации пока не поступало.

По словам местных жителей, подземные толчки были хорошо ощутимы.

Эпицентр землетрясения находился на глубине в 8 км.

Камчатку всколыхнуло землетрясение

"Сейсмологическая администрация провинции оценивает реакцию на землетрясение", - пишет Xinhua.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Землетрясение, Юнан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 И без салона можно обойтись: процедуры красоты, которые можно сделать дома
05 Реформа СБУ: Арахамия сказал, когда примут закон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Они - марионетка Китая&quot;: Трамп опять раскритиковал ВОЗ
"Они - марионетка Китая": Трамп опять раскритиковал ВОЗ
Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Неизвестные взломали кабинет замглавы Минюста: полиция проводит обыск
Кабинет заместителя министра юстиции взломали неизвестные
Рецепт дня: Ячневые котлеты
Рецепт дня: Ячневые котлеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь