Землетрясение в Китае: разрушено здание, под завалами оказались люди

Новости мира:На юго-западе Китая произошло мощное землетрясение

В юго-западной китайской провинции Юнань произошло землетрясение магнитудой пять баллов.

Об этом пишет Xinhua.

Отмечается, что землетрясение началось вечером и привело к разрушению одного дома, под завалами которого находятся люди. О других жертвах или пострадавших информации пока не поступало.

По словам местных жителей, подземные толчки были хорошо ощутимы.

Эпицентр землетрясения находился на глубине в 8 км.

"Сейсмологическая администрация провинции оценивает реакцию на землетрясение", - пишет Xinhua.