Конфликт в Афганистане: лишь в апреле этого года погибло 380 мирных граждан

Новости мира:Из-за действий "Талибана" и силовиков в Афганистане погибли 380 гражданских лиц.

В Афганистане из-за действий экстремистской группировки "Талибан" за апрель этого года умерло 208 гражданских лиц, а в результате операций афганских силовых служб - 172 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные, которые приведены в заявлении Миссии по помощи в Афганистане ООН.

"В "Талибане" причастны к 208 жертвам среди гражданских лиц в апреле, что на 25% больше по сравнению с апрелем 2019 года и на аналогичных уровнях, как в марте 2020 года. Гражданские жертвы, которые относятся к силовым структурам Афганистана за апрель 2020 года насчитывали 172 гражданских лиц, что на 38% больше по сравнению с апрелем 2019 года и на 37% выше, чем в марте 2020 года. Эти данные являются временными, подчиняясь дальнейшему пересмотру", - говорится в заявлении.

ООН призвала стороны к уменьшению насилия в Афганистане, подчеркивая на увеличении количества погибших гражданских лиц.

"Стороны обязались найти мирное решение и должны защищать жизнь всех афганцев и не ставить под угрозу надежду людей на прекращение войны", - сказала глава Миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс.

Она добавила, что внутренееафганские мирные переговоры должны начаться как можно быстрее.