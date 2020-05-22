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В Индии за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев COVID-19

В Индии за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев COVID-19
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Индии за сутки зафиксировали 6088 новых случаев COVID-19, всего заболело 117,4 тыс. человек.

Медицинские службы за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 с начала его вспышки в этой стране - примерно 6 тыс., сообщает в пятницу британское издание The Guardian.

Таким образом, общее количество случаев достигло 118,5 тыс. Скончались 3 853 инфицированных человека.

Эти данные, напоминает The Guardian, поступили на фоне ослабления властями Индии режима изоляции. Этот режим был введен 25 марта, и продлевался до 31 мая, однако ограничительные меры были ослаблены в районах страны, где зафиксированы низкие показатели распространения COVID-19.

Кроме этого, власти штатов получили полномочия принимать собственные директивы по некоторым вопросам в условиях пандемии.

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 мая в мире зарегистрировали 5 103 278 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Скончались - 332 925 человек.

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Индия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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