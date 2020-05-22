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Авиакатастрофа в Пакистане: подтверждена гибель 66 человек (Видео)

Авиакатастрофа в Пакистане: подтверждена гибель 66 человек (Видео)
23:58 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Минздрав Пакистана подтвердил гибель 66 человек в авиакатастрофе.

В Минздраве пакистанской провинции Синд подтвердили информацию о гибели 66 человек в результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Карачи.

Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.

«Чиновники министерства здравоохранения провинции Синд официально подтвердили гибель уже 66 человек в результате падения самолета Пакистанских международных авиалиний с 99 пассажирами на борту вблизи аэропорта Карачи», - говорится в сообщении.

В настоящее время еще не ясно, включает ли эта цифра только пассажиров самолета, или также и местных жителей, ведь самолет упал на жилой квартал.

Количество погибших, как ожидается, будет увеличиваться, поскольку спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Напоминаем, 2 человека, находившихся на борту самолета, живы. Один из них - президент банка Пенджаба. Оба пациента госпитализированы, у них серьезные ожоги.

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Авиакатастрофа, Пакистан, Самолет, Карачи.
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