Авиакатастрофа в Пакистане: подтверждена гибель 66 человек (Видео)

Новости мира:Минздрав Пакистана подтвердил гибель 66 человек в авиакатастрофе.

В Минздраве пакистанской провинции Синд подтвердили информацию о гибели 66 человек в результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Карачи.

Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.

«Чиновники министерства здравоохранения провинции Синд официально подтвердили гибель уже 66 человек в результате падения самолета Пакистанских международных авиалиний с 99 пассажирами на борту вблизи аэропорта Карачи», - говорится в сообщении.

В настоящее время еще не ясно, включает ли эта цифра только пассажиров самолета, или также и местных жителей, ведь самолет упал на жилой квартал.

Количество погибших, как ожидается, будет увеличиваться, поскольку спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Напоминаем, 2 человека, находившихся на борту самолета, живы. Один из них - президент банка Пенджаба. Оба пациента госпитализированы, у них серьезные ожоги.