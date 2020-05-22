Авиакатастрофа в Пакистане: подтверждена гибель 66 человек (Видео)

В Минздраве пакистанской провинции Синд подтвердили информацию о гибели 66 человек в результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Карачи.
Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.
«Чиновники министерства здравоохранения провинции Синд официально подтвердили гибель уже 66 человек в результате падения самолета Пакистанских международных авиалиний с 99 пассажирами на борту вблизи аэропорта Карачи», - говорится в сообщении.
В настоящее время еще не ясно, включает ли эта цифра только пассажиров самолета, или также и местных жителей, ведь самолет упал на жилой квартал.
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— Weather Of Karachi- WOK (@KarachiWok) May 22, 2020
Количество погибших, как ожидается, будет увеличиваться, поскольку спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Напоминаем, 2 человека, находившихся на борту самолета, живы. Один из них - президент банка Пенджаба. Оба пациента госпитализированы, у них серьезные ожоги.