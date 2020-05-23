Авиакатастрофа в Пакистане: число подтвержденных жертв возросло

Новости мира:Всего на борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа.

Власти Пакистана сообщили о гибели по меньшей мере 76 человек в результате авиакатастрофы самолета Pakistani International Airlines, который 22 мае упал в жилом районе Карачи. Число погибших может возрасти, поскольку судьба десятков людей остается неизвестной.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Всего на борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Воздушное судно разбилось на подлете к аэропорту Карачи, куда летели из Лахора. В управлении гражданской авиации Пакистана сообщили, что пилот Airbus A320 рейса PK8303 сообщил о технических проблемах борта перед катастрофой, пишет издание.

По данным властей, по меньшей мере три человека выжили, сообщает телеканал Geo TV.

Ранее местные СМИ сообщали о 90 погибших.

Пока неизвестно, сколько человек пострадали на земле в результате падения самолета были разрушены по меньшей мере пять домов.

Поисковые работы продолжаются. По данным властей, они могут продолжаться до трех дней.

“На фото и видео из соцсетей после падения самолета было видно черный дым над жилым микрорайоном недалеко от международного аэропорта Карачи. Очевидцы сообщили, что прежде, чем упасть, самолет загорелся в воздухе”, пишет издание.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что “шокирован и расстроен” трагедией, и пообещал “немедленное” расследование.

Катастрофа произошла через несколько дней после того, как в Пакистане начали восстанавливать коммерческие авиарейсы после карантина.