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Ряд стран выступил в защиту автономии Гонконга

Ряд стран выступил в защиту автономии Гонконга
03:25 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости мира:Канада, Британия и Австралия поддерживают автономию Гонконга.

Канада, Британия и Австралия совместно выразили глубокую обеспокоенность намерение Китая ввести в Гонконге законы против мятежа.

Об этом говорится в заявлении, распространенном от имени глав МИД этих стран.

“Мы глубоко обеспокоены предложением принять законодательство, связанное с национальной безопасностью Гонконга”, - заявили дипломаты.

Они подчеркнули, что “Совместная декларация, подписанная Китаем и Соединенным королевством, предусматривает, что Гонконг будет иметь высокий уровень автономии”.

“Она также требует, чтобы права и свободы, в том числе людей, прессы, собраний и другие, были законодательно закреплены в Гонконге”, - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что “принятие такого закона от имени Гонконга без непосредственного участия его жителей, законодательных или судебных органов откровенно нарушает принцип “одной страны, двух систем”, согласно которому Гонконгу гарантируется высокая степень автономности”.

Напомним: ежегодный Национальный народный конгресс Китая включил в свою повестку дня проект закона «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», который предусматривает ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

Ситуация может обостриться, поскольку Пекин теоретически может просто обойти избранных законодателей Гонконга и навязать свои изменения.

Гонконг является особым административным районом Китая. С того времени как Британия вернула Гонконгу суверенитет в 1997 году, район придерживался политики «одна страна, две системы», что позволило ему получить определенные свободы, которых нет у остального Китая.

Сторонники демократии в Гонконге считают такой шаг очередной попыткой коммунистического руководства Китая нивелировать местные свободы.

В прошлом году Гонконг переживал волну бурных протестов и общественного недовольства, а также требования демократических реформ. Руководство Китая считает, что закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" необходим для предотвращения повторения таких акций протеста.

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Австралия, Канада, Гонконг, Британия.
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