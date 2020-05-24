Ким Чен Ын появился на публике с агрессивными заявлениями

Новости мира:Ким Чен Ын приказал военному командованию усилить меры "ядерного сдерживания".

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за несколько недель загадочного отсутствия появился на публике во время встречи с военным командованием, заявив о необходимости усиления средств ядерного сдерживания и огневых возможностей страны.

Об этом сообщает в субботу американское информагентство Bloomberg со ссылкой на Центральное корейское агентство KCNA.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил свое первое публичное появление за три недели, во время которого приказал военному командованию усилить меры "ядерного сдерживания", - отмечается в сообщении.

Ким выступил на седьмом заседании Центральной военной комиссии Рабочей партии КНДР, где он также заявил о необходимости перевода в высшую степень боеготовности стратегических вооруженных сил страны.

Кроме того, он подчеркнул на необходимости усилить огневые возможности армии Северной Кореи. Эти и другие меры, по словам Кима, предоставляют возможность лучше защищаться от "иностранных сил".

Государственные СМИ КНДР также обнародовали фотографии Кима во время его первого появления за последние недели на публичном мероприятии.