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Циклон "Амфан" в Бангладеш и Индии: более 100 человек погибли
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Циклон "Амфан" в Бангладеш и Индии: более 100 человек погибли

Циклон "Амфан" в Бангладеш и Индии: более 100 человек погибли
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Циклон "Амфан" забрал жизни у более сотни человек.

Более ста человек погибли в результате циклона «Амфан», обрушившегося на днях на Бангладеш и восток Индии.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Местная власть сообщила, что циклон, который считают самым сильным в регионе за последние 10 лет, с 20 мая проливными дождями и порывистым ветром разрушил более миллиона домов и нанес ущерб примерно на 13 миллиардов долларов.

Согласно сообщениям, стихия в общем зацепила 15 миллионов человек, по меньшей мере 80 погибших в индийском регионе Западная Бенгалия, и 22 – в Бангладеш.

Из-за циклона оборваны многочисленные линии электропередач, повреждена система водопровода, а также разрушены дома, уничтожены посевы.

Власти Западной Бенгалии 23 мая назвала стихию национальным бедствием и обратилась к федеральному правительству Индии за помощью.

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Индия, Бангладеш, Циклон, Амфан.
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