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Напряжение растет: в Китае считают, что отношения с США находятся на грани "новой холодной войны"

Напряжение растет: в Китае считают, что отношения с США находятся на грани "новой холодной войны"
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В МИД КНР считают, что Китай и США стоят на грани "новой холодной войны".

В Китайской Народной Республике считают, что США выдвигают отношения с Китаем на "грань новой холодной войны" в связи с ростом напряженности вокруг коронавируса, статуса Гонконга, торговли и других вопросов.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает NDTV.

"Нам стало известно, что некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань новой холодной войны", - заявил министр журналистам.

Министр не уточнил, на какие именно "политические силы" он ссылался.

Расследование причин пандемии: Китай готов к сотрудничеству

Как отмечает издание, давние трения между двумя государствами из-за торговли, прав человека и других нерешенных вопросов, были подняты на новый уровень после вспышки COVID-19.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Китай по поводу первоначального ответа страны на пандемию, которая привела к гибели более 330 000 человек и экономическому кризису по всему миру.

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Китай, США, Ван И.
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