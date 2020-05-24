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МИД Китая: Те, кто бросает грязь на ВОЗ, оставят только пятно на себе

МИД Китая: Те, кто бросает грязь на ВОЗ, оставят только пятно на себе
18:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Китай призывает мир поддержать Всемирную организацию здравоохранения.

 КНР отмечает на глобальной значимости ВОЗ в борьбе с пандемией, призывая мир объединиться для "построения лучшего мира". Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, передает CGTN, информирует УНН.

КНР отметила международную роль ВОЗ в глобальных вопросах здравоохранения, заявив, что поддержка ВОЗ - это поддержка спасения жизней в мире.

"Мы надеемся, что все страны поймут, что человечество - это сообщество с общим будущим. Мы должны предоставлять друг другу больше поддержки и сотрудничества, а также должно быть меньше обвинений и конфронтаций. Мы призываем все страны собраться вместе и построить лучший мир. Что касается международного положения ВОЗ и его места в истории, я уверен, что умные люди во всем мире придут к справедливому выводу, который не будет изменен только потому, что какой-то стране это не нравится", - добавил Ван.

Расследование причин пандемии: Китай готов к сотрудничеству

По его словам, те, кто бросает грязь на ВОЗ, оставят только пятно на себе.

Как сообщалось ранее, в КНР согласны на свободное от политики международного расследование по поводу начала пандемии.

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Китай, ВОЗ, Ван И.
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