Новости мира:Китай призывает мир поддержать Всемирную организацию здравоохранения.

КНР отмечает на глобальной значимости ВОЗ в борьбе с пандемией, призывая мир объединиться для "построения лучшего мира". Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, передает CGTN, информирует УНН.

КНР отметила международную роль ВОЗ в глобальных вопросах здравоохранения, заявив, что поддержка ВОЗ - это поддержка спасения жизней в мире.

"Мы надеемся, что все страны поймут, что человечество - это сообщество с общим будущим. Мы должны предоставлять друг другу больше поддержки и сотрудничества, а также должно быть меньше обвинений и конфронтаций. Мы призываем все страны собраться вместе и построить лучший мир. Что касается международного положения ВОЗ и его места в истории, я уверен, что умные люди во всем мире придут к справедливому выводу, который не будет изменен только потому, что какой-то стране это не нравится", - добавил Ван.

По его словам, те, кто бросает грязь на ВОЗ, оставят только пятно на себе.

Как сообщалось ранее, в КНР согласны на свободное от политики международного расследование по поводу начала пандемии.