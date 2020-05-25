В Афганистане начали освобождение талибов

Новости мира:Решение об увольнении находящихся боевиков было “жестом доброй воли”.

Президент Афганистана Ашраф Гани начал процесс освобождения до двух тысяч заключенных талибов.

Об этом сообщил в воскресенье, 24 мая, пресс-секретарь афганского президента Седик Седикки в социальной сети Twitter, передает DW.

Решение об увольнении находящихся боевиков было “жестом доброй воли” и принималось “для обеспечения успеха мирного процесса”, заверил представитель афганского президента.

Седикки также отметил, что этот шаг сделан в ответ на объявленное накануне руководством талибов одностороннем прекращении огня на время мусульманского праздника Ураза-байрам, знаменующий завершение поста в месяце Рамадан.

Кроме того, президент Гане заявил, что правительство готово провести мирные переговоры с талибами после принятия их предложения про трехдневное перемирие на время праздника, передает информагентство AFP. Ранее в этот день Гане заверил, что ускорит процесс освобождения заключенных талибов.

По словам Гане, правительственная делегация “готова немедленно начать мирные переговоры” с движением. Переговорщиков правительства возглавит бывший ярый оппонент Гане Абдула Абдула после того, как на прошлой неделе они подписали соглашение о разделе власти, положив конец многомесячному политическому кризису в стране.

Подписанное в феврале этого года в столице Катара соглашение между США и “Талибаном” предусматривает, что правительство Афганистана освободит до пяти тысяч заключенных боевиков “Талибана” в обмен на освобождение радикальным движением около тысячи пленных сотрудников афганских сил безопасности.

Обмен удерживаемыми лицами расценивается как шаг к укреплению доверия накануне долгожданных мирных переговоров между правительством и “Талибаном”. К воскресному объявления Кабул уже освободил около тысячи заключенных талибов, а члены радикального движения освободили около 300 афганских силовиков.

Между тем в движении “Талибан” заявили о намерении и дальше придерживаться курса на освобождение заключенных, но напомнили Кабулу, что соглашение указывает на “освобождение 5000” их членов, как это было прописано в договоренностях с США. “Этот процесс нужно завершить, чтобы устранить препятствия на пути к началу внутришньоафганських переговоров”, — написал в Twitter представитель “Талибана” Сухейль Шахин.