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Япония сняла режим ЧС, но премьер напомнил, что пандемия не закончилась

Япония сняла режим ЧС, но премьер напомнил, что пандемия не закончилась
04:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Японии полностью снят режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, 25 мая, отменил режим чрезвычайной ситуации в Токио и еще четырех префектурах - соседних Канагаве, Тиби и Сайтаме, а также в Хоккайдо, что к северу от столицы. Таким образом действие особого положения приостановлено на территории всей страны, после того как этот шаг одобрила созванная правительством экспертная комиссия, передает УНН со ссылкой на DW.

При этом Абэ предупредил, что эта мера вовсе не означает конца пандемии в стране. Он добавил, что задача властей состоит в том, чтобы найти баланс между рекомендациями и потребностями экономики, — до тех пор, пока не будут разработаны эффективные лекарства и вакцины от COVID-19.

Режим ЧС действовал в стране более месяца. В прошедшие семь дней темпы распространения заболевания сохранялись на уровне менее 0,5 случая на 100 тыс. населения, это и стало одним из критериев отказа от чрезвычайного положения, объясняет телеканал NHK.

Как пишет издание, третья по величине экономика в мире скатилась в рецессию, на этом фоне поддержка населением действий Кабмина Синдзо Абэ опустилась ниже 30 процентов — это самый низкий показатель с момента избрания политика на этот пост в декабре 2012 года.

Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности

В целом положительный результат теста на коронавирус в Японии полученный в более 16 тыс. человек. Умерли более 800 человек.

Как сообщалось ранее, в Украине с 22 мая продлен карантин с поэтапным ослаблением в период с 22 мая до 22 июня с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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Япония, Синдзо Абэ, Коронавирус, Covid-19.
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