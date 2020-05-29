Обезьяны "ограбили" лаборанта в Индии: похитили образцы COVID-19

Новости мира:Обезьяны сбежали с образцами COVID-19 после нападения на лаборанта в Индии

Стая обезьян в Индии напала на лаборанта и сбежала с партией образцов коронавируса. Об этом сообщает Sky News, передаёт УНН.

Сообщается, что "банда" приматов напала на лаборанта возле Медицинского колледжа Меерута в Дели, Индия.

По данным местных СМИ, животные позже отобрали у трех пациентов тестовые образцы COVID-19 и скрылись.

"Таймс оф Индия" сообщила, что одна из обезьян была позже замечена на дереве, пережевывающей один из наборов для сбора образцов.

Как сообщалось ранее, в индийских городах и селах обезьяны не могут найти себе пищу из-за карантина, введённого для сдерживания распространения коронавируса.