Обезьяны "ограбили" лаборанта в Индии: похитили образцы COVID-19

Стая обезьян в Индии напала на лаборанта и сбежала с партией образцов коронавируса. Об этом сообщает Sky News, передаёт УНН.
Сообщается, что "банда" приматов напала на лаборанта возле Медицинского колледжа Меерута в Дели, Индия.
По данным местных СМИ, животные позже отобрали у трех пациентов тестовые образцы COVID-19 и скрылись.
"Таймс оф Индия" сообщила, что одна из обезьян была позже замечена на дереве, пережевывающей один из наборов для сбора образцов.
Как сообщалось ранее, в индийских городах и селах обезьяны не могут найти себе пищу из-за карантина, введённого для сдерживания распространения коронавируса.