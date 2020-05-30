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В Афганистане из-за нападения талибов погибли 14 солдат

В Афганистане из-за нападения талибов погибли 14 солдат
05:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Власти Афганистана обвинили "Талибан" также еще в двух нападениях на отдельные блокпосты.

Боевики экстремистской группировки "Талибан" накануне убили 14 военных в районе Данде Патан, провинция Пактия, сообщило Министерство обороны Афганистана 29 мая, передает Радио Свобода.

Местный губернатор Эйд Мухаммад Ахмадзай сообщил о 15 погибших и добавил, что погибли также 20 боевиков.

Группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за нападение в Пактии, назвав его "оборонительными действиями".

Власти Афганистана обвинили "Талибан" также еще в двух нападениях на отдельные блокпосты 28 мая в провинциях Фара и Парван, в результате которых погибли еще 14 силовиков. Эти заявления талибы не комментировали.

Несмотря на эти схватки, представитель Национального совета безопасности Джавид Фейсал заявил, что договоренность о прекращении огня будет оставаться в силе.

"Режим перемирия, который начал действие перед Ид аль-Фитр (мусульманский праздник по случаю завершения месяца Рамадан - ред.), продолжается, несмотря на сообщения об отдельных случаях, которые указывают на обратное", - заявил Фейсал.

Последнее нападение талибов произошло в то время, когда "техническая" делагация из пяти представителей группировки находилась в Кабуле, обсуждая освобождение удерживаемых властями боевиков.

28 мая представитель "Талибана" Сухейль Шагин сообщил, что боевики освободили 80 афганских солдат и чиновников из мест содержания на севере провинции Баглан и в Кундузе.

Обмен заключенными является частью соглашения США и Талибана от 29 февраля, без участия афганского правительства. По ключевым пунктом соглашения, Вашингтон согласился сократить свое военное присутствие в Афганистане с примерно 13 000 до 8600 к середине июля на первом этапе, и до полного вывода войск - до мая следующего года.

Напомним, из-за действий "Талибана" и силовиков в Афганистане погибли 380 гражданских лиц.

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Талибы, Афганистан, Военные.
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