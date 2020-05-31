В Азербайджане уже более 5,2 тыс человек заразились коронавирусом

Новости мира:В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались три человека.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 за сутки выявлен еще у 257 человек, сообщает в субботу оперативный штаб.

По его данным, за сутки скончались три человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

"В то же время выздоровело 202 человека", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных в республике достигло 5 тыс. 246 человек, вылечившихся - 3 тыс. 327, скончавшихся - 61.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 858 человек. Состояние 58 из них оценивается как тяжелое, 68 - средней тяжести, остальных - стабильное", - сообщает штаб.

По его данным, всего в республике было проведено 294 тыс. 264 тестов на коронавирус.