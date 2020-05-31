В Китае пассажиров немецкого самолета направили на карантин

Новости мира:Коронавирус был обнаружен у одного из 180 пассажиров во время специального рейса из Германии в Китай.

Китайские карантинные органы отправили на двухнедельную изоляцию всех пассажиров чартерного рейса Lufthansa, который доставил в Тяньцзинь немецких специалистов.

Об этом сообщает Bild.

«Коронавирус был обнаружен у одного из 180 пассажиров во время специального рейса ... из Германии в Китай», - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что 34-летний инженер, как и остальные пассажиры, перед вылетом сдал тест во Франкфурте, обследование по прилете в северный китайский город Тяньцзинь оказалось положительным. Мужчину доставили в карантинное учреждение для медицинского наблюдения, симптомов у него нет.

Остальные люди отправлены в отель на карантин. Экипаж вылетел из Тяньцзиня в Сеул.

Рейс был первым подобным, которым менеджеры, техники и эксперты немецких компаний в КНР и члены их семей возвращались в Китай, где работали до начала эпидемии, когда были эвакуированы в ФРГ в конце марта. Также в КНР вернулись 4 немецких корреспондентов, которые также оказались в Германии после того, как Китай закрыл границу для иностранцев.

Перелет организовала Немецкая торговая палата в Китае в сотрудничестве с китайскими властями с целью продвижения экономического сотрудничества между двумя странами. Это был первый пассажирский рейс Lufthansa в Китай за четыре месяца.

Ожидается, что еще один подобный рейс состоится в Шанхай в среду.

В ходе опроса Торгово-промышленной палаты от 2000 до 2500 человек проявили заинтересованность вернуться в Китай. Всего в около 5200 немецких компаниях в Китае работают почти 1 миллион человек.