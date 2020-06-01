Помпео: Китай стал распространять дезинформацию

Новости мира:Майк Помпео рассказал о распространении дезинформации Китаем.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай стал "более агрессивен" в распространении дезинформации и при проведении злонамеренных операций в киберпространстве. Об этом сообщает Голос Америки.

"Компартия Китая сегодня не такая, как десять лет назад, – заявил Помпео в интервью ведущей программы Sunday Morning Futures на канале Fox News Марии Бартиромо. – Это Компартия Китая, которая увидела свое предназначение в разрушении западных идей, западных демократий, западных ценностей. Она подвергает американцев опасности".

По словам Помпео, исходящая от Китая угроза многогранна и включает кражу американской интеллектуальной собственности, уничтожение миллионов рабочих мест в США, создание рисков для морских маршрутов в Южно-Китайском море, а также появление вооруженных военных поселений "в местах, где Китай не имеет права быть".

Помпео заявил, что тема злонамеренных действий Китая в киберпространстве поднимается уже несколько лет, и с тех пор Пекин стал "более агрессивным".

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о ряде мер в связи с событиями вокруг Гонконга. Госсекретарь заявил, что Китай нарушил соглашение с Великобританией, предполагающее автономию Гонконга в течение 50 лет после перехода этой территории под контроль Пекина.