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Японцы разработали интересную технологию для борьбы с COVID-19

Японцы разработали интересную технологию для борьбы с COVID-19
07:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Широкое применение этой технологии упростит процесс диагностики заболеваний.

Японские ученые проводят испытания новой технологии, позволяющей определять диагноз не приближаясь к пациенту, что особо важно в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

«В Японии проходит испытания новая технология, которая получила название Mixed Reality (MR) или «Смешанная реальность», с целью обеспечить безопасность медицинского персонала в процессе лечения инфицированных коронавирусом пациентов», - говорится в сообщении.

Эксперименты с использованием этой новой технологии проводит научно-исследовательская лаборатория университета Тэйке в Токио.

Как отмечается, благодаря специальному дисплею, который надевается на голову, врач может одновременно наблюдать за реальной картиной и трехмерным изображением, возникающим в линзах встроенных очков.

На днях врач, участвующий в эксперименте, направил при помощи MR-дисплея трехмерное изображение легких пациента специалисту, находившемуся в другом месте.

На основе совместного анализа изображений оба медика смогли выявить очаги воспаления в легких больного.

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Как прогнозирует NHK, широкое применение этой технологии упростит процесс диагностики заболеваний у пациентов, находящихся в удаленных районах.

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Япония, Азия, NHK, Коронавирус.
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