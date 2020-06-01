Китай пригрозил США контрмерами

Новости мира:Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзян заявил, что Пекин будет принимать жесткие контрмеры в случае отмены США специального режима для Гонконга и введения санкций против китайских ученых и компаний.

Так в китайском МИДе отреагировали на решение президента Дональда Трампа начать процесс ликвидации особого статуса Гонконга и установить ограничения для китайских граждан относительно научной деятельности в США, сообщает Voice of America.

"Объявленные меры являются вмешательством во внутренние дела Китая, вредят отношениям США и Китая и нанесут вред обеим сторонам. Китай категорически против этого. На любые заявления или действия США, которые вредят интересам Китая, будут приняты решительные контрмеры", - заявил пресс-секретарь.

Как сообщалось, Гонконг считается особым административным районом КНР. С тех пор, как Великобритания вернула Гонконгу суверенитет в 1997 году, район придерживался политики "одна страна, две системы", что позволило ему получить определенные свободы, которых нет у остальных провинций КНР.

На прошлой неделе Национальный народный конгресс Китая одобрил закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга". Документ предусматривает, среди прочего, ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену".

Великобритания, США, Австралия и Канада выступили с совместным заявлением, обвинив Китай в нарушении международных обязательств.