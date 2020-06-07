В Индонезии разбился военный вертолет: четыре человека погибли

Новости мира:В результате крушения военного вертолета в Индонезии погибли 4 человека.

На индонезийском острове Ява потерпел крушение военный вертолет, выполнявший тренировочный полет, четыре человека погибли, пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в армии Индонезии.

«Четверо военных погибли и еще пятеро получили травмы в результате крушения вертолета, произошедшего в индонезийской провинции Центральная Ява», - говорится в сообщении.

Как отмечается, официальный представитель индонезийской армии бригадный генерал Нефра Фирдаус заявил, что катастрофа произошла в момент, когда вертолет M-17 выполнял тренировочный полет в районе Кендал. Он добавил, что при падении на землю вертолет загорелся. Все пострадавшие госпитализированы в близлежащую больницу.

По словам очевидцев, вертолет в полете потерял устойчивость и задымился. Перед самым падением трое членов экипажа успели спрыгнуть в пруд.

Официальный армейский представитель отметил: осмотр перед тренировочным полетом показал, что летательный аппарат находился в хорошем состоянии.

Для выяснения причин произошедшего начато расследование.