Япония планируют запретить въезд гражданам еще 18 стран

Новости мира:В список стран, откуда запрещен въезд в Японию, будут добавлены еще 18 стран.

В целях борьбы с пандемией коронавируса Япония планирует ввести запрет на въезд гражданам еще 18 стран - вдобавок к 111 государствам, на которые уже распространяется подобная мера.

Об этом сообщает NHK.

«В список стран, откуда запрещен въезд в Японию, будут добавлены 18 государств, включая Кубу и Ливан. Таким образом список увеличится со 111 стран и территорий, в том числе Соединенные Штаты, Бразилию и Россию, до 129», - говорится в сообщении.

Как отмечается, министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу заявил, что правительство примет соответствующее решение «в надлежащее время».

Как сообщалось, в конце мая правительство Японии отменило чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса.

Вместе с тем премьер-министр Синдзо Абэ призвал сограждан изменить образ жизни: носить защитные маски, поддерживать социальную дистанцию и работать удаленно, Он сослался на мнение медэкспертов, которые предостерегают, что ослабление ограничений может вызвать новые вспышки инфекции.