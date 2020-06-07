Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире от коронавируса вылечились более трех миллионов человек
В мире от коронавируса вылечились более трех миллионов человек
Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
Динамо-Брест уничтожило Минск: у Милевского ассисты, у Нойока гол
Динамо-Брест уничтожило Минск: у Милевского ассисты, у Нойока гол
Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь

Япония планируют запретить въезд гражданам еще 18 стран

Япония планируют запретить въезд гражданам еще 18 стран
06:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В список стран, откуда запрещен въезд в Японию, будут добавлены еще 18 стран.

В целях борьбы с пандемией коронавируса Япония планирует ввести запрет на въезд гражданам еще 18 стран - вдобавок к 111 государствам, на которые уже распространяется подобная мера.

Об этом сообщает NHK.

«В список стран, откуда запрещен въезд в Японию, будут добавлены 18 государств, включая Кубу и Ливан. Таким образом список увеличится со 111 стран и территорий, в том числе Соединенные Штаты, Бразилию и Россию, до 129», - говорится в сообщении.

Как отмечается, министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу заявил, что правительство примет соответствующее решение «в надлежащее время».

Как сообщалось, в конце мая правительство Японии отменило чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса.

Вместе с тем премьер-министр Синдзо Абэ призвал сограждан изменить образ жизни: носить защитные маски, поддерживать социальную дистанцию и работать удаленно, Он сослался на мнение медэкспертов, которые предостерегают, что ослабление ограничений может вызвать новые вспышки инфекции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
03 Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)
04 В столице девочку засыпало кучей песка (Фото и видео)
05 Ваша самая яркая черта характера: тест с животными
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Король Швеции вернулся в Стокгольм после изоляции
Король Швеции вернулся в Стокгольм после изоляции
В Днепре спасатели потушили пожар в боксах (Фото)
В Днепре спасатели потушили пожар в боксах (Фото)
В Индонезии разбился военный вертолет: четыре человека погибли
В Индонезии разбился военный вертолет
Лучшие СМС-поздравления со Святой Троицей 7 июня: стихи и открытки
Лучшие СМС-поздравления со Святой Троицей 7 июня: стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь