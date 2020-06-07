Японцы придумали маски для бассейна от коронавируса

Новости мира:В Японии придумали маски для бассейна, защищающие от коронавируса.

В Японии для инструкторов школ плавания разработали специальную водостойкую маску, защищающую от распространения коронавируса. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Изделие по форме похоже на обычную медицинскую маску, только изготовлено оно из ПВХ и имеет жесткое ребро посередине вдоль линии носа. Это помогает создать пространство для воздуха внутри маски, а при плавании вода свободно проходит через нее и не мешает плаванию.

Такие маски не рекомендуется использовать при активных заплывах на скорость.

Идея создать подобное средство защиты принадлежит бывшему профессиональному пловцу Дзюнъе Нисигаве. Маска предназначена главным образом для инструкторов школ плавания, поскольку они во время тренировок вступают в тесный контакт с детьми. Набор из 10 штук стоит 29800 иен (около 270 долларов).

С момента начала производства в апреле и до конца мая по всей Японии было заказано более 16 тысяч таких наборов, и спрос постоянно растет.