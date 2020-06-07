Япония разработала план по сокращению времени на разработку вакцины от COVID-19

Новости мира:В Японии подготовили план ускоренной разработки вакцин против COVID-19.

Министерство здравоохранения Японии разработало план с целью cократить время, которое требуется для перехода к практическому применению вакцин против коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

«План предусматривает ускорение всего процесса посредством одновременного содействия как исследованию и разработке вакцины, так и ее производству», - говорится в сообщении.

Как указывается, в предложенном дополнительном бюджете на текущий финансовый год минздрав Японии выделил примерно $455 млн в качестве субсидий учреждениям, занимающимся разработками вакцины.

Еще больше средств - около $1 млрд 300 млн - выделяется с целью содействия инвестициям частных компаний в производственные объекты.

Официальные представители японского минздрава подчеркнули, что надеются существенно сократить время разработки и массового производства вакцины, для чего обычно требуется несколько лет.