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За день до ослабления карантина: в Индии произошел резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

За день до ослабления карантина: в Индии произошел резкий всплеск заболеваемости коронавирусом
05:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Индии за день до ослабления карантина рекордное количество случаев COVID-19.

Власти Индии в воскресенье сообщили о самом большом однодневном всплеске заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране был подтвержден рекордный 9971 новый случай заражения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР и DW.

Это произошло за день до запланированного перехода к следующему этапу ослабления карантина, в рамках которого в стране планируется возобновление работы торговых центров, гостиниц и религиозными зданий, которые были закрыты в течение 10 недель.

По состоянию на 7 июня Индия с более чем 247 000 официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 опередила Испанию и заняла пятую строчку в антирейтинге стран, где зафиксировано больше всего случаев коронавирусной инфекции.

Одними из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции городов Индии считаются Нью-Дели, Мумбаи и Ахмедабад. В стране зафиксировано неравномерное распространение коронавирусной инфекции. В частности, 73 процента от общего числа случаев заболевания приходится лишь на шесть с 28 штатов страны.

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В Индии уже частично восстановлено железнодорожное сообщение и внутренние авиарейсы. Также в стране возобновили работу магазины и предприятия.

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Индия, Коронавирус, Covid-19.
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