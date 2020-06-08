Смягчение карантина: в Индии в некоторых городах открыли ТЦ, рестораны и храмы

Новости мира:В связи со смягчением каранина, в Индии с понедельника начали действовать новые ослабления ограничений.

В Индии с понедельника начали действовать новые ослабления карантина. В некоторых городах работают торговые центры, рестораны и храмы.

Об этом сообщает DW.

"В Нью-Дели и нескольких других городах разрешили открыть торговые центры, рестораны и храмы впервые с конца марта. В то же время эти ослабления действуют не везде. Пока их не разрешили в Мумбаи. Там разрешена уличная торговля, но запрещено открытие парикмахерских, ресторанов и торговых центров", - отмечается в сообщении.

В этот же день правительство Индии сообщило о рекордном количестве новых случаев COVID-19. За последние сутки в стране зафиксировали почти 10 тысяч новых заражений. Общее количество заражений выросло до более 256 тысяч.

Всего в Индии официально подтвердили 7135 случаев смерти из-за коронавируса. Однако эксперты сомневаются в официальной статистике и предполагают, что истинное число смертей от COVID-19 больше.