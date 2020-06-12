В КНДР считают, что отношения с США стали "безнадежными"

Глава МИД КНДР назвал отношения с США "безнадежными".

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон заявил, что отношения между Северной Кореей и США стали "безнадежными" с момента исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Об этом сообщает ЦТАК.

"Ясно, что надежда на улучшения корейско-американских отношений, которая 2 года назад при пристальном внимании планеты, сегодня сменилась отчаянием — дальнейшим ухудшением, и даже искра оптимистичного взгляда на мирное процветание Корейского полуострова погасла под лозунгами и натиском пессимистического кошмара", - заявил глава МИД.

Он отметил, что через два года после первой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына отношения стран вновь стали "безнадежными".

"Отношения вернулись к безнадежности, которая характеризуется нарастающим ухудшением", - сообщил Ли Сон Гвон.

Напомним: последний саммит КНДР — США прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. Переговоры президентов двух стран завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций. В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.