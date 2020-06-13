Взрыв бензовоза в Китае: более сотни пострадавших (Видео)

В районе города Тайчжоу на востоке КНР взорвался автомобиль, перевозивший цистерну с горючим. Погибли по меньшей мере 10 человек, 117 пострадали.
Об этом сообщает CCTV Asia Pacific.
Так, бензовоз взорвался после столкновения с автомобилем, который стоял впереди. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров.
【转】北京时间6月13日21:05更新：
6月13日16时46分许，沈海高速浙江台州温岭出口处，一辆由宁波开往温州的槽罐车发生爆炸，截至20时30分，已造成10人死亡、117人受伤，倒塌房屋内有人员被困失联。 pic.twitter.com/cuEd84JScb
— Carol (@Carol48446567) June 13, 2020
От взрыва также пострадали некоторые близлежащие дома и здание фабрики, пламя охватило несколько автомобилей на шоссе.
台州
今天下午
油罐车爆炸 pic.twitter.com/kdW3w7E9RW
— 武汉普通人 (@Onebtcer) June 13, 2020
Также местными СМИ сообщается, что всего пострадала деревня Ляншань, почти все стекла которой были разбиты, а многие дома разрушены.