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Взрыв бензовоза в Китае: более сотни пострадавших (Видео)

Взрыв бензовоза в Китае: более сотни пострадавших (Видео)
19:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
В Китае взорвался бензовоз. Погибли не менее 10 человек, 117 пострадали.

В районе города Тайчжоу на востоке КНР взорвался автомобиль, перевозивший цистерну с горючим. Погибли по меньшей мере 10 человек, 117 пострадали.

Об этом сообщает CCTV Asia Pacific.

Так, бензовоз взорвался после столкновения с автомобилем, который стоял впереди. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров.

От взрыва также пострадали некоторые близлежащие дома и здание фабрики, пламя охватило несколько автомобилей на шоссе.

На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв

Также местными СМИ сообщается, что всего пострадала деревня Ляншань, почти все стекла которой были разбиты, а многие дома разрушены.

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Китай, Взрыв.

Автор:

Телеграф
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