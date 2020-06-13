Взрыв бензовоза в Китае: более сотни пострадавших (Видео)

В Китае взорвался бензовоз. Погибли не менее 10 человек, 117 пострадали.

В районе города Тайчжоу на востоке КНР взорвался автомобиль, перевозивший цистерну с горючим. Погибли по меньшей мере 10 человек, 117 пострадали.

Об этом сообщает CCTV Asia Pacific.

Так, бензовоз взорвался после столкновения с автомобилем, который стоял впереди. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров.

От взрыва также пострадали некоторые близлежащие дома и здание фабрики, пламя охватило несколько автомобилей на шоссе.

Также местными СМИ сообщается, что всего пострадала деревня Ляншань, почти все стекла которой были разбиты, а многие дома разрушены.