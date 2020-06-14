Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее военными действиями

Сестра северокорейского диктатора Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее военными действиями со стороны армии КНДР.

Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила о том, что к ответу на действия Южной Кореи может быть привлечена армия.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Е Чжон - отметила, что отдала распоряжение принять решительные меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние дни КНДР неоднократно критиковала Республику Корея за листовки, которые распространялись через общую границу. Из-за этого Пхеньян закрыл свой Межкорейский офис связи и заблокировал все линии контактов с Сеулом.

"В качестве намека на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейских властей, скажу, что право на принятие последующих шагов против врага будет передано генеральному штабу Корейской народной армии", - цитирует Синьхуа заявление Ким Е Чжон. Она добавила, что армия "определит меры для того, чтобы остудить недовольство нашего народа - и обязательно их предпримет".

Сестра лидера КНДР также предупредила Сеул о наступающих "прискорбных и мучительных временах", указывает агентство.

Как сообщалось, 9 июня власти КНДР объявили о прекращении работы "горячей линии" связи с Южной Кореей, предупредив, что это станет первым шагом на пути к закрытию всех средств контактов между Пхеньяном и Сеулом.