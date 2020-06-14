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В Афганистане за сутки 17 человек погибли во время нападений экстремистов

В Афганистане за сутки 17 человек погибли во время нападений экстремистов
23:45 Вс, 14 Июнь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter
В последние недели в Афганистане участились вооруженные нападения и убийства.

В Афганистане жертвами нападений экстремистов 13 июня в разных провинциях страны стали не менее 17 человек.

Пока никто не взял на себя ответственности за убийства, сообщает Радио Азаттык.

На востоке страны, в провинции Хост, погибли восемь человек, среди которых претендент на депутатское место на прошедших в Афганистане в прошлом году парламентских выборах.

В провинции Логар, в городе Пули Алам, также на востоке страны, вооруженные экстремисты ворвались в дом и застрелили женщину и трех ее дочерей.

На северо-востоке страны, в провинции Бадахшан, были застрелены четверо ополченцев из проправительственных отрядов. А в северной провинции Тахар был убит священник.

В последние недели в Афганистане участились вооруженные нападения и убийства. Одновременно появляются сообщения о том, что между представителями талибов и правительства якобы ведутся консультации относительно установления долговременного перемирия.

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Афганистан, Экстремисты.

Автор:

Телеграф
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