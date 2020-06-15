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Понедельник, 15.06.2020

В Индии древнейшее озеро внезапно стало розовым: ученые не могут объяснить явление (Видео)

В Индии внезапно стало розовым озеро Лонар, расположенное в штате Махараштра. Об этом сообщает CNN. Геолог Гаджанан Харат говорит, что озеро уже меняло свой цвет на розоватый, но это не было настолько заметным. "В этом году оно выглядит особенно красным, потому что соленость воды увеличилась. Количество воды в озере уменьшилось, и озеро стало более мелким, поэтому соленость возросла и вызвала внутренние изменения", - предположил ученый. Сейчас ученые рассматривают несколько версий произошедшего - повышение солености озера и увеличение количества красных водорослей.
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Индия, Озеро, Розовое озеро, Лонар.
09:27 Сегодня Телеграф
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