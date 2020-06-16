Армия КНДР готова войти в демилитаризованную зону

КНДР заявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону.

Генштаб армии коммунистической Северной Кореи вечером 15 июня обнародовала заявление, в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

Текст заявления КНА (Корейская народная армия – вооруженные силы Северной Кореи) опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Таким образом северокорейцы хотят превратить границу в крепость под своим контролем.

В заявлении прямым текстом говорится, что КНА "пристально следит за текущей ситуацией, когда отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже".

"Мы полностью готовы обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства", – заявили военные.

В штабе северокорейских войск готовят "план действий для возвращения армейских подразделений в демилитаризованные зоны", чтобы линия фронта стала "крепостью бдительности против Юга".

Правда, в тексте заявления говорится и о том, что план действий должен одобрить партия, то есть окончательного решения по этому поводу еще нет.