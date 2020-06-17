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Эскалация на Корейском полуострове: Сеул предпочитает сохранить военное соглашение, но готов к "ответным мерам"

Эскалация на Корейском полуострове: Сеул предпочитает сохранить военное соглашение, но готов к "ответным мерам"
Обновлено 06:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Межкорейское соглашение о снижении напряженности на Корейском полуострове, подписанное в 2018 году, должно быть сохранено, несмотря на действия Пхеньяна, считают в Минобороны Южной Кореи.

"Наша основная позиция заключается в том, что военное соглашение от 19 сентября должно соблюдаться в обязательном порядке для установления мира на Корейском полуострове и предотвращения случайных столкновений", - цитирует агентство "Ренхап" заявление военного ведомства страны.

Между тем, министерство обороны заявило, что военные круглосуточно внимательно следят за действиями Севера.

Военное ведомство пообещало предпринять "сильные ответные меры", если Пхеньян осуществит какую-либо военную провокацию.

Военные КНДР взорвали офис на границе с Южной Кореей

Во вторник стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению. На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга сил, если Сеул не прекратит подобную практику.

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Все по теме:

Южная Корея, КНДР.

Автор:

Телеграф
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