Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 16 июня: переговоры о покупке вакцины и COVID-19 у Елены Зеленской
Итоги дня 16 июня: переговоры о покупке вакцины и COVID-19 у Елены Зеленской
Штаб ООС: боевики девять раз нарушали "тишину", есть раненый
Штаб ООС: боевики девять раз нарушали "тишину", есть раненый
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Митрофанов день: приметы и обряды на 17 июня
Митрофанов день: приметы и обряды на 17 июня

Подрыв офиса на границе: КНДР пригрозила военной активностью Южной Корее

Подрыв офиса на границе: КНДР пригрозила военной активностью Южной Корее
07:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
В ответ Южная Корея заявила, что "больше не потерпит" провокации соседа, хотя пока неясно, какие действия планировал Сеул в случае эскалации.

Северная Корея в очередной раз пригрозила Сеулу военной активностью после того, как взорвала офис на границе со страной-соседом, через который проходила связь между государствами.

Об этом сообщает The Guardian.

Пхеньян намерен отправить войска в приграничные районы, что значительно повысит уровень напряжения после подрыва офиса.

Карантинные меры: в США придумали антикоронавирусные спортзалы

Представитель Генштаба КНДР уточнил, что армию направят для «восстановления всех видов регулярных военных учений», а также усилят районы постами охраны.

В ответ Южная Корея заявила, что «больше не потерпит» провокации соседа, хотя пока неясно, какие действия планировал Сеул в случае эскалации.

Как сообщалось, на границе между КНДР и Южной Кореей 16 июня в северокорейском городе Кэсон прогремел взрыв.

На снимке виден дым в районе индустриального комплекса и по данным Министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи, который был открыт в 2018 году для того, чтобы облегчить коммуникацию между государствами. Офис прекратил работу в январе - из-за пандемии коронавируса. 

Напомним, что несколькими часами ранее КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованных пограничные области, чтобы укрепить границу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южная Корея, КНДР.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки
03 Не подлежат приватизации: ВР рекомендуют отклонить законопроекты относительно перечня объектов
04 Российской актрисе, выступавшей в оккупированном Крыму, разрешили въезд в Украину
05 Кремль о присоединении Украины к программе расширенных возможностей НАТО: Безусловно, мы на это обратили внимание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: за сутки в мире зафиксировано более 140 тысяч новых случаев
COVID-19: за сутки в мире зафиксировано более 140 тысяч новых случаев
Посол США при НАТО: Я надеюсь, Украина будет союзником Альянса
Посол США при НАТО: Я надеюсь, Украина будет союзником Альянса
Во Франции протестуют медработники: на акции вышли десятки тысяч человек
Во Франции протестуют медработники: на акции вышли десятки тысяч человек
Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года
Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь