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Взрыв в школе Афганистана: погибли девять учеников

Взрыв в школе Афганистана: погибли девять учеников
02:34 Сегодня Телеграф УНН
В религиозной школе на севере Афганистана произошел взрыв.

В религиозной школе в провинции Тахар на севере Афганистана, взорвался минометный снаряд, в результате которого погибли по меньшей мере девять учеников, сообщили представители полиции 18 июня, передает Радио Свобода.

Правоохранители говорят, что не знают пока, каким образом снаряд попал в здание.

По предварительным данным, среди погибших есть те, кому не исполнилось 18. Еще шестеро учеников были ранены в результате взрыва.

Инцидент произошел после двух взрывов в начале месяца в мечетях в Кабуле. 12 июня во время пятничных молитв четыре человека погибли в результате взрыва в мечети в столице Афганистана. Неделей ранее взрыв в мечети в так называемой «зеленой зоне» города убил известного имама и еще одного человека.

Боевики-талибы говорят, что по-прежнему придерживаются соглашения, подписанного с США в феврале, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана. Также соглашение призвано проложить путь к мирным переговорам между талибами и правительством в Кабуле.

Напомним, на фоне перемирия в Афганистане из-за нападения талибов погибли 14 солдат.

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Афганистан, Взрыв.

Автор:

Телеграф
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