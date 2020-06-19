Взрыв в школе Афганистана: погибли девять учеников

В религиозной школе на севере Афганистана произошел взрыв.

В религиозной школе в провинции Тахар на севере Афганистана, взорвался минометный снаряд, в результате которого погибли по меньшей мере девять учеников, сообщили представители полиции 18 июня, передает Радио Свобода.

Правоохранители говорят, что не знают пока, каким образом снаряд попал в здание.

По предварительным данным, среди погибших есть те, кому не исполнилось 18. Еще шестеро учеников были ранены в результате взрыва.

Инцидент произошел после двух взрывов в начале месяца в мечетях в Кабуле. 12 июня во время пятничных молитв четыре человека погибли в результате взрыва в мечети в столице Афганистана. Неделей ранее взрыв в мечети в так называемой «зеленой зоне» города убил известного имама и еще одного человека.

Боевики-талибы говорят, что по-прежнему придерживаются соглашения, подписанного с США в феврале, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана. Также соглашение призвано проложить путь к мирным переговорам между талибами и правительством в Кабуле.

Напомним, на фоне перемирия в Афганистане из-за нападения талибов погибли 14 солдат.