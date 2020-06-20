Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 19 июня: рост числа случаев COVID-19 в Украине и подготовка к ВНО-2020
Итоги дня 19 июня: рост числа случаев COVID-19 в Украине и подготовка к ВНО-2020
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", есть раненые
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", есть раненые
Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)
Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)
День Святого мученика Феодота: народные приметы и запреты 20 июня
День Святого мученика Феодота: народные приметы и запреты 20 июня

Китай обвинил двух канадцев в шпионаже

Китай обвинил двух канадцев в шпионаже
07:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Китайские прокуроры выдвинули обвинение в шпионаже двум гражданам Канады на фоне напряжения с Оттавой из-за задержания финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу в Канаде по запросу США.

Прокуратура Пекина обвиняет Майкла Коврига в шпионаже для получения разведывательных данных государственной тайны, а прокуроры в городе Дандонг обвиняют Майкла Спавора в шпионаже в пользу иностранной компании и незаконной передаче данных, составляющих государственную тайну.

"В пятницу китайские прокуроры выдвинули обвинение в шпионаже двум арестованным гражданам Канады, в попытке надавить на Канаду отказать США в экстрадиционном запросе в отношении сотрудницы Huawei, которая сейчас находится под домашним арестом в Ванкувере", - говорится в сообщении.

Оба мужчины находились в китайских СИЗО в течение 18 месяцев после того, как были задержаны вскоре после ареста финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу в Канаде по запросу США.

Более 70% американцев выступили против идеи выплат темнокожим за рабство

Отмечается, что Пекин всегда отрицал связь между этими задержаниями.

Как сообщалось, финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу задержали по экстрадиционному запросу США в декабре 2018 года в аэропорту Ванкувера. Спустя некоторое время её освободили под залог в 10 млн долл. По условиям домашнего ареста, женщина обязана всегда носить GPS-передатчик, а также оплачивать расходы, связанные с полицейским надзором за ней.

В США Ванжу подозревают в мошенничестве и попытке убедить банковские учреждения нарушить американские санкции против Ирана. Хотя Канада никогда не вводила таких ограничений против Ирана, суд пришел к выводу, что здесь речь идет именно о мошенничестве, которое наказывается и канадским законодательством.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Пекин, Gtrby.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
02 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
03 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
04 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
05 Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Лондон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венгрия возобновила пропуск украинцев через свою границу
Венгрия возобновила пропуск украинцев через свою границу
Угроза рецессии: Китай напечатает триллионы юаней
Угроза рецессии: Китай напечатает триллионы юаней
Во Львове нетрезвый водитель укусил полицейского за руку
Во Львове нетрезвый водитель укусил полицейского за руку
День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл
День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь