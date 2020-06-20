Китай обвинил двух канадцев в шпионаже

Китайские прокуроры выдвинули обвинение в шпионаже двум гражданам Канады на фоне напряжения с Оттавой из-за задержания финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу в Канаде по запросу США.

Прокуратура Пекина обвиняет Майкла Коврига в шпионаже для получения разведывательных данных государственной тайны, а прокуроры в городе Дандонг обвиняют Майкла Спавора в шпионаже в пользу иностранной компании и незаконной передаче данных, составляющих государственную тайну.

"В пятницу китайские прокуроры выдвинули обвинение в шпионаже двум арестованным гражданам Канады, в попытке надавить на Канаду отказать США в экстрадиционном запросе в отношении сотрудницы Huawei, которая сейчас находится под домашним арестом в Ванкувере", - говорится в сообщении.

Оба мужчины находились в китайских СИЗО в течение 18 месяцев после того, как были задержаны вскоре после ареста финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу в Канаде по запросу США.

Отмечается, что Пекин всегда отрицал связь между этими задержаниями.

Как сообщалось, финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу задержали по экстрадиционному запросу США в декабре 2018 года в аэропорту Ванкувера. Спустя некоторое время её освободили под залог в 10 млн долл. По условиям домашнего ареста, женщина обязана всегда носить GPS-передатчик, а также оплачивать расходы, связанные с полицейским надзором за ней.

В США Ванжу подозревают в мошенничестве и попытке убедить банковские учреждения нарушить американские санкции против Ирана. Хотя Канада никогда не вводила таких ограничений против Ирана, суд пришел к выводу, что здесь речь идет именно о мошенничестве, которое наказывается и канадским законодательством.