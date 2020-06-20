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Смертельная битва в Гималаях: Индия и Китай снова "обменялись любезностями"

Смертельная битва в Гималаях: Индия и Китай снова "обменялись любезностями"
20:30 Сегодня Телеграф Укринформ
Чиновники Индии и Китая обменялись взаимными обвинениями в нарушении границы после вооруженного столкновения в спорном пограничном районе в Гималаях, в котором участвовали военные обеих сторон. Об этом сообщает The National.

"Индия и Китай в субботу обменялись свежими обвинениями в нарушении границы в спорном Гималайском регионе, где военные с обеих сторон на этой неделе впервые за полвека вступили в смертельную схватку", - говорится в сообщении. Каждая из сторон обвиняет другую в нарушениях, которые привели к смертельному столкновению 15 июня.

Правительство Индии обвинило Китай в намерениях построить сооружения на "линии фактического контроля", которая разграничивает пограничный район. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна не допустит никаких односторонних изменений касательно спорной границы.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян обвинил индийских военных в "умышленной провокации" в этом районе.

Как сообщалось ранее, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал Индию и Китай к сдержанности и диалогу для мирного разрешения противоречий и для сохранения региональной стабильности и мира.

Индийско-китайские отношения прописаны в двустороннем соглашении от 1954 года. Однако страны до сих пор не смогли урегулировать территориальные споры в отношении двух регионов - Аксай Чин и Аруначал-Прадеш, которые согласно Симлской конвенции 1914 года отошли от Тибета к Британской Индии. В 1962 году в результате пограничной войны китайские войска заняли Аскай Чин - территорию общей площадью 38 тыс. кв. км. Однако Индия до сих пор претендует на нее, утверждая, что это часть ее провинции Ладакх.

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Индия, Китай, Гималаи.

Автор:

Телеграф
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