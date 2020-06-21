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В Азербайджане продлевают карантин

В Азербайджане продлевают карантин
02:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Власти Азербайджана решили продлить карантинные ограничения до 1 августа.

Власти Азербайджана приняли решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг.

Наряду с этим в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим, подчеркнула Абдуллаева на брифинге в четверг.

"В этот 14-тидневный срок население этих городов сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-разрешений и специальных разрешений", - отметила она.

Абдуллаева добавила, что в этот двухнедельный срок в этих городах будет запрещена деятельность торговых центров и моллов, объекты общепита смогут работать только на вынос, приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, музеев.

При этом она добавила, что в этот период будет работать без ограничений метро, будут открыты парки и бульвары. Абдуллаева подчеркнула, что лицам старше 65 лет рекомендуется не выходить на улицу в этот период.

Власти Азербайджана также приняли решение продлить ограничения на въезд и выезд в страну до 1 августа, сообщила пресс-секретарь МИД страны.

Срок текущего запрета истекал 1 июля.

Данное решение принято с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

Абдуллаева добавила, что работы по возвращению граждан Азербайджана на родину будут продолжены.

"Вчера и сегодня были возвращены азербайджанские граждане, находившиеся в Турции. Они прошли тесты на коронавирус. Данная практика будет продолжена до 1 августа", - сказала пресс-секретарь МИД.

Въезд/выезд в Азербайджан закрыт со второй половины марта.

В последние три недели в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных.

По последним данным, общее число зараженных Covid-19 в республике достигло 11 тыс. 329, вылечившихся - 6192, скончавшихся - 139.

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Азербайджан, Карантин.

Автор:

Телеграф
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