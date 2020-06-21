Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: В Украине коронавирус обнаружили еще у 735 человек
Пандемия COVID-19: В Украине коронавирус обнаружили еще у 735 человек
Жара до +33°, местами - с грозой: чем удивит погода 21 июня
Жара до +33°, местами - с грозой: чем удивит погода 21 июня
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 июня

СМИ: Япония планирует отказатся от американских комплексов ПВО на собственной территории

СМИ: Япония планирует отказатся от американских комплексов ПВО на собственной территории
09:31 Сегодня Телеграф УНН
Правительство Японии намерено полностью аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore в стране.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Соответствующее решение может быть принято на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности.

18 июня японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.

Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины

Ранее о прекращении этой программы объявил глава военного ведомства Таро Коно. Он сослался на то, что при пуске ракет с нынешних установок Aegis Ashore невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты в свою очередь указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны были прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления так и не дали разрешения на установку Aegis Ashore, выражая сомнения в их безопасности.

Также, ещё осенью 2019 года в Японии предостерегли США от размещения ракет против Китая на юге страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Япония.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
03 Белок: сколько съесть, чтобы похудеть
04 В Центре занятости рассказали об уровне зарплат украинцев
05 В Ровно обнаружили древние артефакты (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики 28 раз нарушили &quot;тишину&quot;, есть раненые
Штаб ООС: боевики 28 раз нарушили "тишину", есть раненые
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Эпидемия: в столице еще 73 заражения и одна смерть от коронавируса
Эпидемия: в столице еще 73 заражения от коронавируса
День отца 2020: Google посвятила дудл родному человеку
День отца 2020: Google посвятила дудл родному человеку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь