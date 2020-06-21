Суд Армении отклонил ходатайство об аресте лидера оппозиции Гагика Царукяна

Суд Армении решил не арестовывать лидера оппозиции Гагика Царукяна.

Суд в Армении отказался арестовать лидера главной оппозиционной партии Гагика Царукяна.

Об этом передает "Радио Свобода".

"Суд принял решение через пять дней после того, как парламент лишил Царукяна неприкосновенности. Сам политик заявлял, что его уголовные дела сфабрикованы «по политическому заказу», потому что он критикует нынешнее правительство Николы Пашиняна", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в отношении Царукяна открытые дела по трем статьям – подкуп избирателей на парламентских выборах 2017 года, нелицензионную игорную деятельность и незаконную застройку.

Гагик Царукян считается одним из самых богатых людей в стране и возглавляет партию "Процветающая Армения". Она имеет 25 мест в 132-мандатному парламенте.